Aguaceros continúan este jueves sobre varias provincias por un sistema frontal
Este jueves el tiempo atmosférico del territorio dominicano permanecerá muy favorable, para que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana, se presenten aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas.
Estas lluvias serían especialmente hacia localidades de las regiones: noroeste, norte, noreste y sureste, producto de la incidencia de un sistema frontal.
Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en la tarde, los aguaceros serán moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en poblados de Dajabón, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat.
También sobre Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, San José de Ocoa, Barahona, Independencia, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.
El COE aumenta a 12 las provincias en alerta verde por vaguada
"En la noche, las precipitaciones persistirán y se desplazarán a sectores del Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, disminuyendo paulatinamente durante la madrugada", agregó.
Distrito Nacional
En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos en la tarde y noche con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Alertas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en 12 el número de provincias en alerta por la incidencia de una vaguada combinada con el acercamiento de un sistema frontal.
De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) se esperan incrementos nubosos que generarán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en varias localidades del país.
Provincias en alerta
Las localidades bajo alerta verde son:
Montecristi
Puerto Plata
Espaillat
María Trinidad Sánchez
Samaná
Hermanas Mirabal
La Vega
San Juan
Dajabón
Elías Piña
Valverde
San José de Ocoa
Santiago
Sánchez Ramírez
Duarte
Calor
El calor seguirá, por lo que el Indomet recomendó tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.