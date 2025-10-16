COE aumenta a seis las provincias en alerta amarilla por vaguada; mantiene 15 en verde

Mapa del país con las provincias en alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves a seis las provincias en alerta amarilla y a 18 en verde, debido a la persistencia de nublados generadores de aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a una vaguada sobre el país.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras tanto, en alerta verde están Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y Monte Plata.

Recomendaciones del COE

El organismo recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Además, exhortó a mantenerse en contacto con las autoridades de protección civil, tales como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.

Indicó que los ciudadanos pueden comunicarse a través de los teléfonos: 809-472-0909, 9-1-1 y el *462 de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

Además, el COE recomendó a quienes residen en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, estar atentos y tomar medidas preventivas ante posibles crecidas o inundaciones repentinas.

El COE aumenta 06 provincias en alerta amarilla y mantiene 15 en verde, debido que se observan nublados generadores de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en las imágenes satelitales y del radar meteorológico. pic.twitter.com/3ZE8AuSOj0 — COE (@COE_RD) October 16, 2025