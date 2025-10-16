COE coloca al Distrito Nacional y 23 provincias en alerta por efectos de vaguada

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene seis provincias en alerta amarilla y coloca 17 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a una vaguada frontal que está generando nublados con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según muestran las imágenes satelitales y del radar meteorológico.

En alerta amarilla se mantienen La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

En alerta verde, además de la capital, se encuentran Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Lo que pide a la población

El organismo solicitó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Además, exhortó a mantenerse en contacto con las autoridades, tales como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE.

Indicó que los ciudadanos pueden comunicarse a través de los teléfonos: 809-472-0909, 9-1-1 y el *462 de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

Además, el COE recomendó a quienes residen en zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas, estar atentos y tomar medidas preventivas ante posibles crecidas o inundaciones repentinas.

