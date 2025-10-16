EL COE aumenta a 19 las provincias bajo alerta por lluvias de este jueves
Del total de provincias en alerta, tres están en alerta amarilla y 16 en verde
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó a 19 las provincias bajo alerta por las lluvias de este jueves debido a los efectos de una vaguada frontal.
Del total de provincias en alerta, tres están en alerta amarilla y 16 en verde. Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, Monseñor Nouel y Samaná.
En alerta verde están:
- Sánchez Ramírez
- Valverde
- Santiago Rodríguez
- Montecristi
- Dajabón
- San Juan
- Puerto Plata
- San José de Ocoa
- Santiago
- Duarte
- El Seibo
- Espaillat
- Hermanas Mirabal
- María Trinidad Sánchez
- La Altagracia
- Hato Mayor
En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.
Lluvias
Este jueves el tiempo atmosférico del territorio dominicano permanecerá muy favorable, para que desde tempranas horas se presenten aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas.
Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en la tarde, los aguaceros serán moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en poblados de Dajabón, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat.
"En la noche, las precipitaciones persistirán y se desplazarán a sectores del Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, disminuyendo paulatinamente durante la madrugada", agregó.
En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos en la tarde y noche con aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Calor
El calor seguirá, por lo que el Indomet recomendó tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.
Las alertas
La alerta amarilla se emite cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.
La alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.