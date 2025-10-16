Ventarrón que afectó Miches provocó vientos de más de 40 km/h

Vientos descendentes y daños en viviendas: Ventarrón en Miches deja 53 desplazados. ( FUENTE EXTERNA )

El ventarrón que la noche de este miércoles causó daños en 14 viviendas en Miches provocando que 53 personas resultaran desplazadas, tuvo vientos tan fuertes que pasaron los 40 km/h.

Según el informe del pronosticador del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Julio Ordóñez el fenómeno tuvo una duración de entre unos 10 a 15 minutos con ráfagas de viento de forma intermitente.

Manifestó que el ventarrón estuvo asociado a la vaguada frontal que afecta el territorio dominicano.

Indicó que el fenómeno se produjo cuando se generaron nubes de convección y vientos descendentes, siendo favorecido por la orografía del lugar, por ser una zona montañosa.

Te puede interesar Fuerte ventarrón causa daños en 14 viviendas en Miches; deja 53 personas desplazadas

Ordoñez dijo que esos vientos descendentes chocaron con la pared de la montañana creando una especie de remolino.

Ventarrón se diferencia de ciclón

El predictor manifestó que los ventarrones normalmente pueden generar vientos entre 25 y 50 km / h, pero que a diferencia de un ciclón tropical estos indicen de forma intermitente.

Dijo que los ventarrones poseen vientos que llegan uno detrás de otro, y no son vientos continuos como los de un ciclón tropical.

53 desplazados

Un fuerte ventarrón registrado cerca de las 10:30 de la noche del miércoles provocó daños materiales y el desplazamiento de varias familias en diferentes sectores del municipio de Miches.

De acuerdo con reportes de la Defensa Civil, unas 14 viviendas resultaron afectadas y al menos 53 personas tuvieron que ser evacuadas temporalmente debido a los daños ocasionados por los fuertes vientos. El fenómeno tomó por sorpresa a los residentes, quienes relataron momentos de pánico al escuchar cómo el viento arrancaba en cuestión de minutos.

Brigadas de la Defensa Civil, junto a otros organismos de emergencia, se mantienen desplegadas en la zona realizando labores de evaluación y asistencia. Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos ante la posibilidad de nuevas ráfagas o lluvias asociadas al sistema frontal.