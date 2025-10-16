El fuerte ventarrón que se registró la noche del miércoles, en el municipio de Miches, en la provincia El Seibo, no solo provocó daños materiales, sino también gran angustia entre sus habitantes.

De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por Carlos de la Rosa, director interino de la Defensa Civil en El Seibo, el evento climático se produjo alrededor de las 10:30 de la noche, acompañado de intensas lluvias y tormentas eléctricas.

El fenómeno dejó 14 viviendas afectadas, varias totalmente destechadas, y 53 personas desplazadas que se refugiaron en casas de familiares y amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-71309-am-f2a61d7b.jpeg Una de las viviendas afectadas por el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

Momentos de angustia

Mientras las autoridades realizaban los primeros levantamientos de daños, los residentes compartían sus experiencias. Leudy Sánchez Núñez, comentó a través de las redes sociales que se encontraba saliendo del hotel Club Med, al momento del ventarrón.

"Bueno, esto estuvo fuerte, muchas lluvias, fuertes vientos y mucho relampagueo. Yo salí del hotel Club Med y eso estaba terrible en esa zona. La guagua mía venía como una bola de billar, pero gracias a Dios todo bien al llegar a casa", expresó aún conmovido por la experiencia.

Otra residente, identificada como Pichardo, aseguró que el fenómeno tomó por sorpresa a toda la comunidad. "Estamos asustados con esta brisa y tanta agua, Dios... y todo de repente, hasta se fue la luz", manifestó.

De igual forma, Dominga Amparo, relató que los vientos y la lluvia los sorprendieron sin tiempo para reaccionar. "Los agarró de repente", comentó sobre los momentos de pánico que vivió junto a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-71309-am-1-9bd72edd.jpeg Una vivienda sin parte del techo tras el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

El evento climatológico, dejó viviendas sin techos, tinacos en el suelo, y un ambiente de incertidumbre entre los moradores.

Miembros de la Defensa Civil y de otras instituciones continúan en labores de evaluación y asistencia a las familias afectadas.