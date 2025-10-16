Fuerte ventarrón causa daños en 14 viviendas en Miches; deja 53 personas desplazadas

Una de las viviendas afectadas por el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

Un fuerte ventarrón acompañado de lluvias intensas y tormenta eléctrica azotó la noche del miércoles al municipio de Miches, en la provincia El Seibo, provocando daños considerables en viviendas y dejando decenas de personas desplazadas.

De acuerdo con un informe preliminar ofrecido por Carlos de la Rosa, director interino de la Defensa Civil en El Seibo, el fenómeno climático se registró alrededor de las 10:30 de la noche de ayer miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-71312-am-0a73ab44.jpeg Una de las viviendas afectadas por el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

Viviendas afectadas

El reporte detalla que en la calle Respaldo Mella del sector Los Mameyes, nueve viviendas resultaron afectadas algunas de manera total y otras parcial, mientras que 36 personas, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad visual y motora, tuvieron que desplazarse a casas de familiares y amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-71308-am-a732be7a.jpeg Miembros de la Defensa Civil recorriendo las viviendas afectadas por el ventarrón ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Miches, provincia El Seibo. (FUENTE EXTERNA)

En el sector Jaro Sucio, tres viviendas sufrieron daños parciales, lo que obligó a nueve personas a refugiarse también en hogares de allegados. Asimismo, en la salida Miches–El Seibo, kilómetro 1, se reportaron dos viviendas con afectaciones parciales y ocho personas desplazadas.

En total, la Defensa Civil contabilizó 14 viviendas afectadas y 53 personas desplazadas como consecuencia del ventarrón, que sorprendió a los residentes durante la noche. La Defensa Civil, aseguró que mantienen el monitoreo en la zona ante posibles nuevas incidencias provocadas por las lluvias y los vientos para seguir tomando medidas preventivas.

