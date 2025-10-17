Siguen bajo alerta 24 provincias por las lluvias que continuarán este fin de semana
Las lluvias continuarán fin de semana por la incidencia de un nuevo sistema frontal
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que 24 provincias se mantienen bajo alerta debido a las lluvias que afectan el territorio dominicano y que se prevé continuarán durante el fin de semana.
Del total de provincias bajo alerta, seis se encuentran en amarilla y 18 en verde.
Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.
En alerta verde están:
- Sánchez Ramírez
- Valverde
- Santiago Rodríguez
- Monte Cristi
- Dajabón
- San Pedro de Macorís
- Puerto Plata
- San Juan
- Santiago
- Duarte
- San Cristóbal
- Distrito Nacional
- Espaillat
- Hermanas Mirabal
- María Trinidad Sánchez
- La Altagracia
- Monte Plata
- Santo Domingo
En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.
Las lluvias continuarán este viernes y todo el fin de semana
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuaran este viernes y durante el fin se semana, ya que este sábado se prevé la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada.
Según el informe, este viernes el territorio dominicano sigue influenciado por la humedad e inestabilidad asociada al paso de un sistema frontal en combinación con una vaguada.
"Lo que significa, que seguirán ocurriendo precipitaciones de diferentes intensidades con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche sobre varias localidades", dijo.
Agregó que estas lluvias serán más notorias en diferentes municipios de: Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, Pedernales, entre otras.
Sábado
Mañana sábado, la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada en distintos niveles de troposfera provocarán que nueva vez, el contenido de humedad e inestabilidad aumente sobre el territorio nacional, generando precipitaciones débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las lluvias de este sábado serán principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza. Tal como; La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, entre otras.
Domingo
El domingo, la incidencia de un sistema frontal, una vaguada y una onda tropical, provocarán que se originen lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto del contenido de humedad e inestabilidad que estarán provocando la interacción del sistema frontal con la vaguada en altura, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.