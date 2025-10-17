Siguen bajo alerta 24 provincias por las lluvias que continuarán este fin de semana

Las 24 provincias bajo alerta por lluvias que continuarán el fin de semana. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes que 24 provincias se mantienen bajo alerta debido a las lluvias que afectan el territorio dominicano y que se prevé continuarán durante el fin de semana.

Del total de provincias bajo alerta, seis se encuentran en amarilla y 18 en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

En alerta verde están:

Sánchez Ramírez

Valverde

Santiago Rodríguez

Monte Cristi

Dajabón

San Pedro de Macorís

Puerto Plata

San Juan

Santiago

Duarte

San Cristóbal

Distrito Nacional

Espaillat

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

La Altagracia

Monte Plata

Santo Domingo

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuaran este viernes y durante el fin se semana, ya que este sábado se prevé la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada.

Según el informe, este viernes el territorio dominicano sigue influenciado por la humedad e inestabilidad asociada al paso de un sistema frontal en combinación con una vaguada.

"Lo que significa, que seguirán ocurriendo precipitaciones de diferentes intensidades con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche sobre varias localidades", dijo.

Agregó que estas lluvias serán más notorias en diferentes municipios de: Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, Pedernales, entre otras.

Sábado

Mañana sábado, la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada en distintos niveles de troposfera provocarán que nueva vez, el contenido de humedad e inestabilidad aumente sobre el territorio nacional, generando precipitaciones débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias de este sábado serán principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza. Tal como; La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, entre otras.

Domingo

El domingo, la incidencia de un sistema frontal, una vaguada y una onda tropical, provocarán que se originen lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto del contenido de humedad e inestabilidad que estarán provocando la interacción del sistema frontal con la vaguada en altura, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.