Fuertes lluvias provocan inundaciones urbanas en varias provincias e incomunican dos comunidades

Una de las calles de Santiago bajo inundación urbana en una imagen de archivo.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han afectado distintas localidades del país con inundaciones urbanas, el desbordamiento de un río y dos comunidades incomunicadas, mientras que este viernes se mantienen 24 provincias bajo alerta meteorológica.

Según el informe de este viernes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las recientes lluvias provocaron el desbordamiento del río Vallejuelo, en San Juan, quedando incomunicadas las comunidades de Derrumbadero y Barista.

En el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se produjo el desbordamiento de la cañada Hikakito en el sector Los Españoles.

Pese a estas afectaciones, el COE no reportó desplazados en las provincias afectadas.

Inundaciones

De acuerdo al informe, debido a las fuertes lluvias se produjeron inundaciones urbanas en el sector Las Matas de Santa Cruz, así como en varios sectores de Santiago, lo cual generó dificultades en el tránsito.

Producto de las fuertes lluvias, en el municipio Constanza, provincia La Vega, ocurrieron inundaciones urbanas en la zona de la escuela Fantino Falco y el sector La Secadora.

Por igual, también se han producido inundaciones urbanas en el municipio San José de Ocoa.

Acciones

Según el informe, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) procedió al envio de plataformas para transporte de equipos en las zonas afectadas, además de mantener contacto con los contratistas a fin de atender cualquier situación en el menor tiempo posible.

En tanto que la Defensa Civil se encuentra apoyando las acciones preventivas de las áreas donde se han registrado las inundaciones urbanas.

Las alertas

El COE informó este viernes que 24 provincias se mantienen bajo alerta debido a las lluvias que afectan el territorio dominicano y que se prevé continuarán durante el fin de semana.

Del total de provincias bajo alerta, seis se encuentran en amarilla y 18 en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

En alerta verde están:

Sánchez Ramírez

Valverde

Santiago Rodríguez

Monte Cristi

Dajabón

San Pedro de Macorís

Puerto Plata

San Juan

Santiago

Duarte

San Cristóbal

Distrito Nacional

Espaillat

Hermanas Mirabal

María Trinidad Sánchez

La Altagracia

Monte Plata

Santo Domingo

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Las lluvias continuarán fin de semana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuaran este viernes y durante el fin se semana, ya que este sábado se prevé la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada.