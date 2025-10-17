Las lluvias continuarán este viernes y todo el fin de semana

Clima en RD: Aguaceros, tormentas eléctricas y sistema frontal: lluvias este viernes y fin de semana. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias continuarán este viernes y durante el fin se semana, ya que este sábado se prevé la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada.

Según el informe, este viernes el territorio dominicano sigue influenciado por la humedad e inestabilidad asociada al paso de un sistema frontal en combinación con una vaguada.

"Lo que significa, que seguirán ocurriendo precipitaciones de diferentes intensidades con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y la noche sobre varias localidades", dijo.

Agregó que estas lluvias serán más notorias en diferentes municipios de: Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monseñor Nouel, El Seibo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, Pedernales, entre otras.

En el Distrito Nacional se prevé en la tarde incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Sábado

Mañana sábado, la aproximación de otro sistema frontal y una vaguada en distintos niveles de troposfera provocarán que nueva vez, el contenido de humedad e inestabilidad aumente sobre el territorio nacional, generando precipitaciones débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias de este sábado serán principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza. Tal como; La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, entre otras.

Domingo

El domingo, la incidencia de un sistema frontal, una vaguada y una onda tropical, provocarán que se originen lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, producto del contenido de humedad e inestabilidad que estarán provocando la interacción del sistema frontal con la vaguada en altura, principalmente en la tarde y primeras horas de la noche sobre varios poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, los sistemas montañosos y la zona fronteriza.