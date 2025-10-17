Suben a 18 las provincias en alerta verde por lluvias; seis siguen en amarilla

Una de las calles de Santiago bajo inundación urbana en una imagen de archivo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Seis provincias se mantienen en alerta amarilla y 18, además del Distrito Nacional, en verde, debido a los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento que continúan afectando diversas zonas del país.

Las condiciones meteorológicas están asociadas a una vaguada y a remanentes nubosos de un sistema frontal, según indica el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Inundaciones y desbordamiento de ríos

Según el informe del COE de este viernes, las recientes lluvias provocaron el desbordamiento del río Vallejuelo, en San Juan, quedando aisladas las comunidades de Derrumbadero y Barista.

En el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se produjo el desbordamiento de la cañada Hikakito en el sector Los Españoles.

Producto de las fuertes lluvias, en el municipio Constanza, provincia La Vega, ocurrieron inundaciones urbanas en la zona de la escuela Fantino Falco y el sector La Secadora.

Por igual, también se han producido inundaciones urbanas en el municipio San José de Ocoa.

En la provincia de Santiago, se han reportado inundaciones debido a las fuertes lluvias, que también han generado dificultades en el tránsito vehicular.

Las lluvias han afectado especialmente los municipios de Navarrete, Villa González, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas y Santiago de los Caballeros.

Lluvias en el Gran Santo Domingo

Las lluvias también llegaron al Gran Santo Domingo. La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos , informó que el radar mostraba una fuerte actividad convectiva sobre gran parte del territorio nacional.

Indicó que se registran aguaceros con tormentas eléctricas en Santo Domingo Este. Asimismo, en el Distrito Nacional se han producido lluvias moderadas.

Recomendaciones del COE

El organismo recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta, para evitar incidentes.

