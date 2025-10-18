Pronostican aguaceros y tormentas eléctricas para este sábado por efectos de una vaguada

El clima en RD continuará inestable este sábado, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia las provincias del interior del país. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones atmosféricas continuarán inestables durante el fin de semana, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia las provincias del interior del país.

De acuerdo con el informe emitido este sábado 18 de octubre de 2025 a las 6:00 de la mañana, los aguaceros se deberán a la aproximación de un sistema frontal al norte del Atlántico, combinada con los efectos locales y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Durante la mañana se esperan chubascos aislados hacia las costas, mientras que en horas de la tarde se generarán nublados con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Pedernales, Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi.

Las lluvias disminuirán en el transcurso de la noche.

Pronóstico para mañana

Para el domingo, se prevé que el sistema frontal se mantenga al norte, sobre aguas del Atlántico, en proceso de disipación.

Sin embargo, la vaguada y la humedad existente continuarán favoreciendo aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde, principalmente en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Valverde y Elías Piña.

En horas de la noche, las lluvias tenderán a disminuir, aunque podrían producirse chubascos dispersos en el litoral atlántico.

Provincias bajo alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a las provincias La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que están en alerta verde el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Actividad ciclónica

En cuanto a la actividad ciclónica, Indomet vigila una onda tropical ubicada sobre el Atlántico Tropical Central, que se desplazará hacia el oeste y podría desarrollar condiciones ciclónicas a medida que se acerque al mar Caribe. Presenta una probabilidad baja de desarrollo en 48 horas y un 30 % en siete días.

Asimismo, el organismo da seguimiento a una zona de baja presión no tropical localizada al sur de Nueva Escocia (Canadá), que no representa peligro para el país.

Oleaje

Indomet advirtió que el oleaje podría deteriorarse durante la noche de este sábado en zonas mar adentro de la costa atlántica, por lo que recomendó a las autoridades y a los operadores de embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a los próximos boletines.