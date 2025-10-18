Aguaceros continuarán este sábado por efectos de vaguada y sistema frontal

El Indomet señala que las recientes precipitaciones se deben a una vaguada y a remanentes nubosos asociados a un sistema frontal. ( FUENTE EXTERNA )

El pronóstico para este sábado del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que continuarán los aguaceros con tormentas eléctricas en varios puntos del país.

En su último informe sobre las condiciones del clima, señala que estas precipitaciones se deben a una vaguada y a remanentes nubosos asociados a un sistema frontal.

Además, alerta que hoy se estará acercando un nuevo sistema frontal al área de pronóstico, ubicándose sobre la costa norte del país. Este, al interactuar con los efectos locales y una vaguada en diferentes niveles, mantendrá la humedad e inestabilidad necesarias para que ocurran aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones podrían presentarse especialmente en las demarcaciones bajo alerta. Actualmente, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran el Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Ambos organismos advierten del riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en los sectores vulnerables de las provincias en alerta. Recomiendan no cruzar afluentes en condiciones de peligro.

Inundaciones y desbordamiento de ríos

Según el informe del COE de ayer, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Vallejuelo, en San Juan, quedando aisladas las comunidades de Derrumbadero y Barista.

En el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se produjo el desbordamiento de la cañada Hikakito en el sector Los Españoles.

Producto de las fuertes lluvias, en el municipio Constanza, provincia La Vega, ocurrieron inundaciones urbanas en la zona de la escuela Fantino Falco y el sector La Secadora.

Por igual, también se han producido inundaciones urbanas en el municipio San José de Ocoa.

En la provincia de Santiago, se han reportado inundaciones debido a las fuertes lluvias, que también han generado dificultades en el tránsito vehicular.

Las lluvias han afectado principalmente a los municipios de Navarrete, Villa González, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas y Santiago de los Caballeros.

En el Gran Santo Domingo también se han registrado lluvias, específicamente en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional.

El COE mantiene 06 provincias en alerta amarilla y aumenta 18 y al Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET, establece que continúan desplazándose campos nubosos generadores de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas. pic.twitter.com/qCdmZSzIQy — COE (@COE_RD) October 17, 2025