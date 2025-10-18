Imagen referencial. El COE emite restricción para pequeñas embarcaciones en la costa Atlántica por oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado una restricción para las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la costa Atlántica, debido a la presencia de vientos y olas anormales.

Las embarcaciones deben navegar únicamente cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro hasta que las condiciones sean completamente seguras, recomendaron las autoridades.

El COE instruyó, además, a los organismos de protección civil a mantener medidas preventivas en toda la franja atlántica, ante posibles rompientes y corrientes de resaca que podrían poner en riesgo la vida de los bañistas y pescadores.

Condiciones inestables durante el fin de semana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que las condiciones atmosféricas continuarán inestables durante el fin de semana, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las provincias del interior del país.

Según el informe emitido este sábado 18 de octubre de 2025, a las 6:00 de la mañana, las lluvias se deben a la aproximación de un sistema frontal al norte del Atlántico, combinada con los efectos locales y la influencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Durante la mañana se esperan chubascos aislados hacia las costas, mientras que en la tarde se prevén nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Pedernales, Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi.

El organismo precisó que las lluvias tenderán a disminuir en el transcurso de la noche, aunque recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de las autoridades de emergencia.