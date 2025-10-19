Un sistema frontal seguirá provocando lluvias este domingo

Conductores transitando por una calle bajo la lluvia. El clima en RD estará dominando por la incidencia de un sistema frontal. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este domingo se esperan lluvias en gran parte del país, producto de la incidencia de un sistema frontal.

Durante las horas de la mañana, se estarán generando lluvias pasajeras acompañadas de tronadas aisladas sobre localidades cercanas a la costa caribeña, incluyendo las provincias el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal y Espaillat, entre otras provincias que se mantienen bajo niveles de alerta y aviso meteorológico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-81741-am-332d81ce.jpeg Panorámica climatológica. (NOAA)

En cuanto a las temperaturas, el organismo advirtió que continuarán calurosas. La mínima oscilará entre 21 y 23 °C, y máxima entre los 33 y 35 °C.

Condiciones marítimas

En la costa Atlántica, el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a rompientes, corrientes de resaca y olas anormales que podrían alcanzar entre seis y ocho pies de altura.

Actividad ciclónica

El organismo también indicó que se mantiene en vigilancia una onda tropical ubicada sobre el Atlántico Tropical Central, la cual se mueve hacia el oeste y podría desarrollarse a medida que avance sobre aguas del mar Caribe durante la próxima semana.

Por el momento, presenta una probabilidad baja de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas (10 %), pero un 50 % en los próximos siete días.

¿Qué se espera para el lunes?

Para mañana lunes, antes del mediodía, los remanentes del sistema frontal y la onda tropical provocarán aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, Santo Domingo y otras provincias.

En la tarde, las lluvias se extenderán hacia Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y Samaná, entre otras zonas del país.

El Indomet exhorta a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.