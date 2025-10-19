La Defensa Civil coloca bandera roja en Puerto Plata por oleaje peligroso

Una bandera roja colocada en una playa de la provincia Puerto Plata, señal que anuncia la prohibición de entrar al agua debido al oleaje peligroso. ( ARCHIVO )

La Defensa Civil de Puerto Plata informó sobre la colocación de bandera roja en todo el litoral costero comprendido desde el Distrito Municipal de Sabaneta de Yásica hasta el municipio de Luperón, debido a los cambios repentinos y peligrosos en las corrientes marinas y al oleaje anormal que afecta la zona desde tempranas horas de este domingo.

Las playas incluidas en la medida son Cabarete, Sosúa, Montellano, San Felipe y Maimón, donde queda prohibido el baño y toda actividad acuática, según informó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) provincial.

Condiciones del mar

El organismo detalló que se registran corrientes peligrosas con cambios súbitos en la dirección y fuerza del mar, así como una alta probabilidad de olas fuertes y elevadas.

Medidas y recomendaciones

La Defensa Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a no ingresar al mar mientras persistan las condiciones adversas.

Asimismo, pidió a los navegantes y operadores de embarcaciones pequeñas extremar la precaución y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

En tanto, en las playas del municipio de Villa Isabela se mantiene la bandera amarilla, lo que indica precaución moderada.

El CPMR reiteró que estas acciones buscan prevenir incidentes ante la inestabilidad marítima registrada en la costa atlántica garantizando la seguridad ciudadana.