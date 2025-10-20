Indomet prevé fuertes aguaceros sobre el país por onda tropical ; COE convoca rueda de prensa

Clima en RD: Previsión de aguaceros intensos en varias provincias dominicanas para la tarde del lunes. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes en la tarde se prevé aguaceros en varias provincias, las cuales pueden ser moderadas a fuertes.

Gloria Ceballos expresó que "el Indomet está dando estricto seguimiento a activa onda tropical, que todavía no tiene una circulación cerrada para ser declarada como tormenta tropical, pero las condiciones ambientales son propicias para que esto se produzca. estará generando fuertes lluvias sobre el país".

A través de su cuenta de X, Gloria Ceballos, directora de Indomet declaró: "Octubre ha sido lluvioso, por lo tanto, se mantienen las alertas meteorológicas, que aún podrían ampliarse más. Las lluvias van a continuar, ya tenemos suelos saturados. ¡Precaución!"

Tras el anuncio de la directora del Indomet, el Centro de Operaciones de Emergencias, convocó a una rueda de prensa a desarrollarse a las 6:00 pm de este lunes.

"En la tarde, los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una onda tropical con rápido desplazamiento hacia el oeste, para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento", indicó.

Según la entidad, estas lluvias serán principalmente sobre: el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Vega y Santiago.

También sobre Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua y Samaná.

"En la noche y madrugada, las precipitaciones disminuirán gradualmente, no obstante, hacia los poblados cercanos al litoral Atlántico y caribeño seguirán ocurriendo de forma aislada y pasajera", destacó.

Distrito Nacional

En el Distrito Nacional en la tarde se prevén aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento.

Vigilan sistema en el mar Caribe

Las autoridades vigilan un sistema tropical que se encuentra en el mar Caribe y que tiene una probabilidad de un 70 % de convertirse en ciclón tropical en siete días y de un 30 % en 48 horas.

Este sistema, que ha sido identificado como AL98, se encuentra a cientos de kilómetros al oeste de islas de Barlovento sobre aguas del mar Caribe, de acuerdo al informe de este lunes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) y del Indomet.

Según el CNH, la activa onda tropical está produciendo una gran área de lluvias y tormentas eléctricas mal organizadas.

Vigilancia

El Indomet informó que mantiene la vigilancia ante este sistema tropical, debido a su posición geográfica sobre el mar Caribe.

Oleaje

Para este lunes el Indomet informó que, en la costa Atlántica, por viento fuerte y oleaje peligroso, recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

"Asimismo, les sugerimos a los bañistas y usuarios, consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, por posibles rompientes, corrientes de resaca y mar de fondo", agregó.

Dijo que la costa caribeña presenta condiciones marítimas normales, pero que esta tarde el oleaje comenzará a deteriorarse progresivamente mar adentro.