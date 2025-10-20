Sistema al sur de PR y RD podría convertirse en ciclón tropical el martes o miércoles, según el CNH

El sistema tropical se ubica a varios cientos de kilómetros al sur de Puerto Rico y al sureste de República Dominicana. ( NOAA )

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dan un estricto seguimiento a un sistema tropical que se ubica a varios cientos de kilómetros al sur de Puerto Rico y al sureste de República Dominicana, el cual ya tiene un 90 % de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical.

"Es probable que se forme una depresión o tormenta tropical durante el próximo día o dos a medida que el sistema se mueve hacia el centro del mar Caribe", indica el CNH en el informe de las 2:00 de la tarde de este lunes.

Dijo que independientemente del desarrollo, es posible que haya fuertes lluvias y vientos racheados.

Recomendó a las personas interesadas en Puerto Rico, La Española (República Dominicana y Haití), Jamaica y Cuba estar atentas al progreso del sistema, ya que existe riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, vientos fuertes y oleaje fuerte a finales de esta semana.

Melissa

En resumen, la probabilidad de esta onda tropical convertirse en ciclón en 48 horas es alta de un 70 % y en siete días de un 90 %.

De convertirse en tormenta tropical, este sistema se llamará Melissa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/twoatl7d1-146a3100.png La probabilidad de esta onda tropical convertirse en ciclón en 48 horas es alta de un 70 % y en siete días de un 90 %. (NOAA)

Alertas

Por el momento, las autoridades dominicanas mantienen 17 provincias bajo alerta, de las cuales una (1) está en amarillo y 16 en verde. En alerta amarilla está La Vega.

En alerta verde están: Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, El Seibo, Samaná, San Juan, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Monte Plata, La Altagracia y Hato Mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/whatsapp-image-2025-10-20-at-20201-pm-969e790b.jpeg Provincias en alerta. (COE)

Las lluvias este lunes

Este lunes, las condiciones del tiempo seguirán dominadas por los efectos del viento predominante del este/noreste y algunas bandas nubosas asociadas a la activa onda tropical favoreciendo la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento.

Estas lluvias serán, especialmente sobre las provincias: Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Valverde.

También sobre Montecristi, Dajabón, San Juan, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monseñor Nouel, Azua y Samaná. Estas precipitaciones estarán presentes hasta las primeras horas de la noche.

Martes

Según el Indomet, para mañana martes se pronostica que desde la madrugada se presenten desarrollos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las localidades de las regiones; noreste, sureste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a la humedad e instabilidad que estará aportando los efectos del viento del este/noreste y algunas bandas nubosas asociada la activa onda tropical que se mueve hacia el oeste.