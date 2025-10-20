×
Vigilan sistema en el mar Caribe con 70 % de posibilidad de convertirse en ciclón tropical

El CNH prevé que se forme una depresión tropical durante la mitad o la última parte de esta semana

El Indomet prevé viento fuerte y oleaje peligroso en la costa Atlántica

  • Melbin Gómez - Twitter
Vigilan sistema en el mar Caribe con 70 % de posibilidad de convertirse en ciclón tropical
Clima en RD: El sistema AL98 en el mar Caribe con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical. (NOAA)

Las autoridades vigilan un sistema tropical se encuentra en el mar Caribe y que tiene una probabilidad de un 70 % de convertirse en ciclón tropical en siete días y de un 30 % en 48 horas.

Este sistema, que ha sido identificado como AL98, se encuentra a cientos de kilómetros al oeste de islas de Barlovento sobre aguas del mar Caribe, de acuerdo al informe de este lunes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Según el CNH, la activa onda tropical está produciendo una gran área de lluvias y tormentas eléctricas mal organizadas.

"Los datos recientes de viento derivados de satélite indican que la perturbación continúa careciendo de una circulación cerrada, aunque está produciendo vientos de 48 a 64 km/h al norte y al este del eje de la onda", destacó.

Movimiento

El sistema se está moviendo rápidamente hacia el oeste a 32 a 40 km/h, lo que debería limitar el desarrollo significativo durante el próximo día o dos.

Se podría convertir en depresión tropical

Después de, se espera que las condiciones ambientales se vuelvan más propicias para el desarrollo a medida que la onda disminuye su velocidad sobre el centro del mar Caribe, y es probable que se forme una depresión tropical durante la mitad o la última parte de esta semana.

Lluvias

El CNH indica que independientemente del desarrollo de este sistema se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento que continúen afectando partes de las Islas de Barlovento y Sotavento (Antillas).

Vigilancia

El Indomet informó que mantiene la vigilancia ante este sistema tropical, debido a su posición geográfica sobre el mar Caribe.

Oleaje

Para este lunes el Indomet se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa Atlántica, debido al viento fuerte y oleaje peligroso.

"Asimismo, les sugerimos a los bañistas y usuarios, consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, por posibles rompientes, corrientes de resaca y mar de fondo", agregó.

Dijo que la costa caribeña presenta condiciones marítimas normales, pero que esta tarde el oleaje comenzará a deteriorarse progresivamente mar adentro.

TEMAS -
Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.