El COE pospone Simulacro Nacional de Terremoto por lluvias asociadas a activa onda tropical

Durante la rueda de prensa, Méndez también fue consultado sobre el temblor de tierra registrado a las 3:13 de la tarde del lunes, con una magnitud de 4.9. ( FUENTE EXTERNA )

El Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, previsto para celebrarse el próximo jueves 23 de octubre, fue pospuesto debido a las lluvias que se esperan en las próximas 48 horas en gran parte del territorio nacional, provocadas por una activa onda tropical que podría convertirse en la tormenta tropical Melissa.

La información fue ofrecida este lunes por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa conjunta con organismos de socorro.

El simulacro se realizaría en la sede del COE a las 10:00 de la mañana, pero todas las instituciones del Estado harían lo propio en sus dependencias.

Méndez informó que la nueva fecha para llevar a cabo el simulacro es el miércoles cinco de noviembre a las 10:00 de la mañana

"El mismo está siendo pospuesto en virtud de lo que estamos esperando en estos días, que son lluvias significativas", explicó el funcionario.

El temblor de tierra

Durante la rueda de prensa, Méndez también fue consultado sobre el temblor de tierra registrado a las 3:13 de la tarde del lunes, con una magnitud de 4.9.

Explicó que, en ese momento, se encontraba en su oficina, en la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), atendiendo asuntos laborales.

"Estábamos en una reunión y, de inmediato, procedimos a evacuar. Entiendo que fue como un ensayo de lo que teníamos programado para el día 23. El personal de Relaciones Públicas me alertó de que estaba temblando y se aplicó el protocolo de evacuación de forma inmediata", señaló.