Olas superiores a los nueve pies de altura en las costas de RD por efectos de tormenta Melissa

Clima en RD: Fotografía de archivo muestra a hombres pescando pese a oleaje anormal. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) alertó este martes sobre condiciones de oleaje anormal en las costas del país por la incidencia de la tormenta tropical Melissa, con olas y rompientes superiores a los nueve pies de altura.

En su informe de esta tarde, el Indomet indicó que continuarán deteriorándose las condiciones a lo largo del litoral caribeño con olas anormales y rompientes superiores a los nueve pies, por lo que las embarcaciones deben de permanecer en puerto, "mientras que los complejos turísticos deben tomar las medidas de precaución con la finalidad de proteger instalaciones próximo a las áreas costeras".

"A medida que Melissa se mueva hacia el norte nos llegarán los campos nubosos que provocarán lluvias intensas principalmente hacia las provincias de la costa caribeña donde se emitieron avisos de inundaciones", manifestó el Indomet.

Las zonas costeras del sur como Pedernales y Cabo Beata-Punta Salinas presentarán las olas de hasta nueves pies. En tanto que, en San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, olas de 5 a 7 pies de altura, aumentando mar adentro.

Se prevé que las condiciones vuelvan a la normalidad a partir del próximo viernes, pero por lo pronto el Indomet recomienda tanto en la costa atlántica como la caribeña a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

Ubicación y vientos

El boletín de las 2:00 de la tarde de hoy del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) señala que Melissa se ubica a 490 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití y a unos 350 kilómetros al sur/suroeste de la península de Barahona.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/2117395dayconenolineandwind-7e9a9a32.png Melissa se ubica esta tarde a 350 kilómetros al sur/suroeste de la península de Barahona. (NOAA)

La tormenta Melissa se desplaza hacia el oeste a unos 22 km/h y se espera que tenga un giro gradual hacia el noroeste durante las próximas 36 horas con una disminución en su velocidad de desplazamiento.

Los vientos máximos sostenidos son de 85 km/h esperándose un gradual fortalecimiento durante los próximos días.