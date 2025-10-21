Se forma la tormenta tropical Melissa y su centro se dirige hacia Haití

La trayectoria de la tormenta tropical Melissa que se dirige hacia Haití. ( NOAA )

Este martes se formó la tormenta tropical Melissa, la cual tiene vientos sostenidos rondan los 85 km/h con ráfagas más fuertes y la proyección enfoca su centro directamente hacia Haití.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) hay una alerta de huracán vigente para la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, lo que significa que es posible que se produzcan condiciones de huracán dentro del área de vigilancia.

"Melissa traerá fuertes lluvias a Haití y República Dominicana, con totales de 5 a 10 pulgadas esperados hasta el viernes. Es posible que haya más lluvias fuertes después del viernes, pero la incertidumbre respecto a la trayectoria y velocidad de avance de Melissa reduce la confianza en las cantidades exactas", destaca el informe.

También se espera que las marejadas generadas por Melissa se extiendan a La Española (República Dominicana y Haití), Jamaica y el este de Cuba durante los próximos dos días.

Ubicación

A las 11:00 de la mañana de este martes, la tormenta se ubica a 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití.

"Se ha emitido una alerta de huracán para la península sur de Haití desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe", indica.

Melissa se mueve hacia el oeste a cerca de 22 km/h y se espera un giro gradual hacia el noroeste.

¿Cuándo?

Según el pronóstico, se espera que Melissa se acerque a la parte suroeste de Haití y Jamaica a finales de esta semana, aunque se producirán lluvias desde este mismo martes.

Se prevé un fortalecimiento durante los próximos días de esta tormenta tropical y la imagen de su ruta indica la posibilidad de que el fenómeno se convierta en un huracán antes de entrar a Haití.

Jamaica

Sobre Aruba, Puerto Rico y Jamaica se esperan precipitaciones de 1 a 3 pulgadas hasta el viernes. Se prevén inundaciones repentinas y urbanas en todo Puerto Rico al menos hasta el viernes.