COE coloca al Distrito Nacional y ocho provincias en alerta roja

Las provincias que están en alerta por la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Peravia.

Así lo informó la noche de este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez, luego de culminar la reunión con los organismos de socorro, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

El nivel de alerta se debe a los aguaceros que se esperan por el paso de la tormenta tropical Melissa, la cual podría dejar acumulados de entre 300 y 500 milímetros de lluvias.

En alerta amarilla se encuentran 11 provincias: En amarilla están Independencia, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia

En verde hay cuatro: Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El director del COE dijo que están en sesión permanente por instrucciones del mandatario para salvaguardar vidas ante los posibles efectos del fenómeno atmosférico.

Méndez informó además, que se activaron 1,455 albergues.

La tormenta tropical Melissa se formó este martes en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica.

Las lluvias de este martes

En cuanto a las precipitaciones, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, explicó que este martes se registraron acumulados de hasta 62 milímetros de lluvia en la zona de La Feria, en el Distrito Nacional, donde las lluvias fueron más intensas.

Ceballos indicó que los modelos meteorológicos proyectan acumulados importantes de lluvia en los próximos días.

El modelo europeo estima hasta 165 milímetros para el Distrito Nacional, 205 para San Cristóbal y hasta 300 milímetros en el suroeste del país.

Sin embargo, el modelo americano es menos conservador y proyecta acumulados de hasta 400 milímetros o más en las regiones del sur y suroeste.

La directora de Indomet subrayó que siempre se trabaja tomando como referencia el escenario más pesimista, para estar preparados ante cualquier eventualidad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales del COE y Onamet, y a evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas en zonas vulnerables