Director del COE a residentes en zonas vulnerables: "No espere que la autoridad llegue a evacuarlo"

Juan Manuel Méndez, director del COE (al centro), exhorta a la población a actuar con prudencia frente a la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, hizo este martes un enfático llamado a la población a mantener la prevención y la prudencia ante la incidencia en el país de la tormenta tropical Melissa, la cual se prevé que provoque lluvias acumuladas entre 5 y 10 pulgadas.

"El primer principio de gestión de riesgo es la autoevaluación. Si usted sabe que está en una zona de peligro, en un punto vulnerable, no espere que la autoridad llegue a evacuarlo. Vaya a aquel albergue oficial más cercano", destacó.

Recordó que la Defensa Civil tiene una aplicación en la que de manera geo-referencial, ubica al usuario en el albergue oficial más cercano. Además, esa entidad tiene publicada la lista de albergues.

"Entonces, también con su vecino o familiar más cercano, verifique que su vivienda, si no es la adecuada, váyase con un familiar o un vecino que sí ya haya sido certificado en su casa, como seguro, para evitar situaciones", manifestó.

Residentes en zonas vulnerables

Méndez advirtió a los que residen en zonas vulnerables, que, si "viven cerca de una ladera, de una montaña, del cauce de un río, de un arroyo, de una cañada, entonces hay que evitar esas viviendas e irse a lugares más seguros".

Méndez subrayó la importancia de seguir las informaciones emitidas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), entidad oficial que orienta tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre la evolución del fenómeno.

Tormenta Melissa

Este martes se formó la tormenta tropical Melissa, la cual tiene vientos sostenidos que rondan los 85 km/h con ráfagas más fuertes y la trayectoria enfoca su centro directamente hacia Haití.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/2114455dayconenolineandwind-424157fc.png Trayectoria de la tormenta Melisa. (NOAA)

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), hay una alerta de huracán vigente para la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, lo que significa que es posible que se produzcan condiciones de huracán dentro del área de vigilancia.

"Melissa traerá fuertes lluvias a Haití y el República Dominicana, con totales de 5 a 10 pulgadas esperados hasta el viernes. Es posible que haya más lluvias fuertes después del viernes, pero la incertidumbre respecto a la trayectoria y velocidad de avance de Melissa reduce la confianza en las cantidades exactas", destaca el informe.

También se espera que las marejadas generadas por Melissa se extiendan a La Española (República Dominicana y Haití), Jamaica y el este de Cuba durante los próximos dos días.

A las 11:00 de la mañana de este martes, la tormenta se ubica a .480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití.