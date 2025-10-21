Gloria Ceballos: lluvias del sistema tropical comenzarán esta tarde y podrían extenderse al sábado

Rueda de prensa la tarde de ayer en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este martes que las lluvias asociadas al sistema tropical que se desplaza al sur del país comenzarán a sentirse desde esta tarde y podrían extenderse hasta el sábado, con acumulados que alcanzarían entre 300 y 500 milímetros, dependiendo de la trayectoria final del fenómeno.

"Ya a partir de esta tarde el campo nuboso asociado a ese sistema va a estar generando lluvias, sobre todo en el litoral caribeño. En la medida en que el sistema se acerque más al sur, esas lluvias se van a incrementar", explicó Ceballos durante la rueda de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La directora del Indomet precisó que las precipitaciones continuarán durante varios días consecutivos.

"Estaríamos teniendo lluvias miércoles, jueves, viernes y todavía el sábado", señaló.

Ceballos advirtió que el fenómeno se está desplazando muy lentamente, lo que aumenta el riesgo de acumulados significativos.

"Usamos una expresión meteorológica: el sistema se va a ralentizar. O sea, que va a ir muy despacio. De ahí la preocupación con relación a los acumulados de lluvia", indicó.

Dos posibles escenarios

La meteoróloga explicó que los modelos contemplan dos trayectorias posibles:

Si el sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste, los acumulados de lluvia podrían alcanzar 300 milímetros.

Pero si se desplaza sobre el territorio nacional o sobre Haití, los acumulados podrían llegar a 500 milímetros, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

"Cuando hablamos de acumulados, nos referimos a la lluvia que se va sumando cada día. Al final, el sábado, tendríamos el total acumulado vinculado con este fenómeno meteorológico", explicó.

Ceballos reiteró que el Indomet mantiene vigilancia permanente sobre la evolución del sistema y pidió a los medios de comunicación y a la población seguir los boletines oficiales.