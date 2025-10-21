Gloria Ceballos: tormenta tropical Melissa permanecerá casi estacionaria sobre el país

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos (al centro) durante una rueda de prensa de los organismo de socorro desde el Palacio Nacional. Le acompañan de derecha a izquierda, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió la noche de este martes que la tormenta tropical Melissa se mantendrá prácticamente estacionaria sobre territorio dominicano, lo que provocará acumulados significativos de lluvias durante varios días.

"Este sistema no presenta un desplazamiento rápido. Si fuera un fenómeno en movimiento, a unos 24 kilómetros por hora, podríamos estimar unas 24 horas de lluvias continuas. Sin embargo, al mantenerse casi estacionario, las precipitaciones serán más prolongadas", explicó la funcionaria tras participar en una reunión con los organismos de socorro, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Ceballos indicó que la lentitud en el desplazamiento favorecerá la organización del sistema, lo que podría derivar en un fortalecimiento que lo lleve a alcanzar la categoría de huracán en los próximos días.

Acumulados de lluvias

En cuanto a las precipitaciones, la directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que este martes se registraron acumulados de hasta 62 milímetros de lluvia en la zona de la Feria, en el Distrito Nacional, donde se reportaron los aguaceros más intensos.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, se proyectan importantes acumulados de lluvia en los próximos días. El modelo europeo estima hasta 165 milímetros para el Distrito Nacional, 205 milímetros para San Cristóbal y hasta 300 milímetros en la zona suroeste del país.

Por su parte, el modelo americano, anticipa acumulados de hasta 400 milímetros o más en las regiones sur y suroeste.

Ceballos subrayó que las autoridades trabajan tomando en cuenta el escenario más pesimista, con el fin de garantizar una mejor preparación ante cualquier eventualidad.

Llamado a la población

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y Indomet, y evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas en zonas vulnerables.

Suspende docencia en provincias en alerta roja y declara no laborable

El Gobierno dispuso la suspensión de la docencia para este miércoles y el jueves en las provincias que están colocadas en alerta roja por las lluvias que se esperan por la tormenta tropical Melissa.

También, que las labores en el sector público y privado sean hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles. Esta medida será revisable, según la situación climática.

En alerta roja fueron colocados el Distrito Nacional, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan.

El Gobierno tomó la decisión en una reunión del presidente Luis Abinader con los organismos de socorro, así como varios funcionarios.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que se mantendrán en sesión permanente por instrucciones del mandatario para salvaguardar vidas ante los posibles efectos del fenómeno atmosférico.