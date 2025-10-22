Autoridades activan medidas preventivas ante posibles lluvias por efectos de Melissa en Santiago

La gobernadora de Santiago Rosa Santos (al centro), el director de la Defensa Civil, Francisco Arias (a la derecha) y otras autoridades durante la reunión en la que se anunciaron las medidas preventivas ante posibles efectos de la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Las autoridades de Santiago pusieron en marcha este miércoles una serie de medidas preventivas ante las eventuales lluvias que podrían provocar los efectos de la tormenta tropical Melissa.

La gobernadora provincial Rosa Santos informó que ya tienen focalizados los equipos de salud, agua, transporte, Defensa Civil y seguridad.

"Estamos listos para cualquier emergencia, que esperamos no ocurra", señaló la funcionaria.

Dijo que cuentan con maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento para intervenir de inmediato en caso necesario.

Santos hizo un llamado a la población a colaborar con la limpieza y evitar lanzar desechos sólidos a los afluentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-111315-am-2-f9f9311f.jpeg La gobernadora de Santiago, Rosa Santos (izq.) junto al director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias (centro), durante la reunión. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

"Son las mismas personas las que provocan el desborde de las cañadas al llenarlas de basura. Tenemos que entender que nuestras acciones afectan el entorno. Este es un momento para tomar conciencia y cooperar con las autoridades", enfatizó.

Cinco sistemas de acueducto fuera de servicio

El encargado de acueductos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Elwin Rodríguez, indicó que cinco sistemas de agua potable permanecen fuera de operación debido a la alta turbidez provocada por las lluvias que han caído en Santiago en los últimos días.

Defensa Civil y otras instituciones en alerta

El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que se están visitando las zonas vulnerables para orientar a los residentes y evitar tragedias.

Asimismo, el socorrista informó que los albergues temporales están listos y que, en caso de evacuaciones, la Defensa Civil coordinará con los bomberos, Cruz Roja, Policía y Ejército.

Ayuntamiento mantiene limpieza preventiva

El secretario general del Ayuntamiento, Arismendi Dajer Camilo, aseguró que las brigadas municipales trabajan de forma continua en la limpieza de imbornales y cañadas.

Dijo que están interviniendo de manera preventiva la cañada de la calle 10 de Gurabo, la del Hoyo de Caimito, la de Don Pedro y la del Ensueño, entre otras.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las medidas implementadas en Santiago fueron dadas a conocer por las autoridades durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, realizado en la sede de la Defensa Civil.