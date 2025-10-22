Las autoridades de San Cristóbal instaron este miércoles a la población a no bajar la guardia durante las incidencias de la tormenta Melissa, ante la alerta roja emitida para la provincia.

"Llamamos a la población a que no baje la guardia, aunque no veamos lluvias en este momento. Tenemos comunidades que, tradicionalmente, por el exceso de lluvias, quedan incomunicadas y estamos tomando planes de contingencia si se da esa eventualidad", manifestó el senador de la provincia sureña, Gustavo Lara.

El legislador se expresó en esos términos al concluir una reunión de seguimiento al fenómeno en la gobernación provincial.

"Hasta ahora la situación está tranquila, pero estamos preparados todos los organismos de socorro ante cualquier eventualidad", indicó la gobernadora Pura Casillas.

La funcionaria sostuvo que, hasta el momento, se han producido fuertes lluvias en el municipio de Palenque, aunque a la fecha no se han registrado incidentes.

La gobernadora agregó que se activó el Plan de Mitigación de Riesgos (PMR) en la provincia. "Se está llevando orientación a las personas que viven en lugares vulnerables para que, si hay necesidad de salir, podamos actuar a tiempo y moverlas a lugares seguros", explicó.

Albergues disponibles

Personal de la Defensa Civil indicó que tienen varios albergues disponibles en caso de que se registren desplazamientos y que priorizan zonas como Los Cacaos, Villa Altagracia y Haina.

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica, al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

El CNH mantiene un aviso de vigilancia de huracán para la península suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.