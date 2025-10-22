El jueves las lluvias serán más intensas luego de que la tormenta Melissa desacelerara velocidad

Clima en RD: Conoce el movimiento y fortalecimiento de la tormenta Melissa. ( NOAA )

El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, informó que este jueves las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa serán más frecuentes e intensas que las registradas este miércoles, debido a la desaceleración del sistema.

"Este sistema está generando un amplio campo nuboso y, en las últimas horas, lo que ha hecho es desacelerar su velocidad de traslación. ¿Qué implica esto? Que en este momento cuenta con bandas alimentadoras que favorecen su fortalecimiento. Esa lentitud aporta mayor humedad, lo que se traduce en mayores acumulados de lluvia, desprendidos de esas bandas nubosas que estarán generando aguaceros sobre el territorio dominicano", explicó Rivera.

Durante la rueda de prensa realizada a las 11:30 de la mañana en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Rivera precisó que, aunque este miércoles continuarán las precipitaciones, será el jueves cuando se registren lluvias más abundantes y persistentes.

"Hoy miércoles lloverá, aunque en algunos sectores no se note de forma tan significativa. Pero mañana, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas, a medida que el sistema siga desplazándose", señaló el meteorólogo.

Lluvias para esta tarde y noche

Según el informe del Indomet, durante la tarde y noche de este miércoles se esperan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.

Las provincias más afectadas serán: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana y San Pedro de Macorís, así como Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan y Elías Piña, entre otras demarcaciones cercanas.

Estado actual de la tormenta Melissa

Melissa continúa su desplazamiento hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h, y se espera que reduzca aún más su velocidad, con un posterior giro gradual hacia el noroeste y nor/noroeste en los próximos días. Actualmente, su centro se ubica a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta se mantienen cerca de 85 km/h, con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento gradual, y podría convertirse en huracán este jueves, según los pronósticos.