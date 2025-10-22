Tormenta Melissa dejará acumulados de hasta 12 pulgadas de lluvia en zonas del sur de RD

Las lluvias esperadas por la tormenta Melissa. ( NOAA )

La tormenta tropical Melissa continúa generando un panorama meteorológico adverso sobre gran parte de la República Dominicana, con pronósticos de lluvias intensas y persistentes que podrían alcanzar niveles preocupantes, especialmente en el sur del país.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), se prevén acumulados de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia (127 a 254 mm) en el sur de República Dominicana, sur de Haití y el este de Jamaica hasta el sábado, con posibles cantidades localmente más altas.

Para algunas zonas del sur profundo de República Dominicana, los modelos de precipitación proyectan acumulados de hasta 8 a 12 pulgadas (203 a 305 mm), elevando el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

En las regiones norteñas de República Dominicana y Haití, así como el oeste de Jamaica, se esperan lluvias acumuladas de entre 2 y 4 pulgadas (50 a 100 mm) durante el mismo período.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/2208545dayconenolineandwind-1-963c0bc5.png Rura prevista de Melissa. (NOAA)

Pronóstico

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó en su informe matutino que Melissa ya está provocando aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central, incluyendo La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega y Monseñor Nouel, así como en Sánchez Ramírez, Duarte y el Gran Santo Domingo.

Durante el resto del día, se espera que este patrón se mantenga, con nublados persistentes y precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento en provincias como Peravia, Barahona, Pedernales, Independencia, Bahoruco, San Juan y Elías Piña, entre otras.

Las autoridades dominicanas mantienen el llamado a la población a permanecer atenta a los boletines oficiales, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y tomar precauciones ante posibles desbordamientos e inundaciones urbanas.

Trayectoria

Desde las primeras horas de este miércoles, el fenómeno ha cubierto gran parte del país con densa nubosidad, mientras su centro se localiza a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose hacia el oeste/noroeste a 11 km/h.

Se espera que reduzca gradualmente su velocidad de traslación y realice un giro hacia el noroeste y posteriormente al nor/noroeste en los próximos días.

Los vientos máximos sostenidos de Melissa rondan los 85 km/h, con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento gradual del sistema durante los próximos días, con posibilidades de que se convierta en huracán este jueves.

Condiciones marítimas

En las costas Atlántica y Caribeña las autoridades recomiendan a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como, por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, en ambas costas se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

Te puede interesar Tormenta Melissa provocará intensas lluvias en gran parte del país, advierte Indomet