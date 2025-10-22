Tormenta Melissa en RD: 52 acueductos afectados y 97 personas movilizadas por lluvias

Ciudadanos caminan por calles tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEBIN RIVAS )

Las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa comenzaron a causar estragos en República Dominicana y en el primer día unos 52 acueductos resultaron afectados y unas 97 personas fueron movilizadas a albergues por las autoridades preventivas.

Según el informe emitido este miércoles por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 52 acueductos fueron afectados, de los cuales 51 están fuera de servicio total y uno parcialmente, impactando a unos 549,229 usuarios.

En tanto que, en el municipio San Juan, la Defensa Civil informó que, como medida preventiva, 42 personas fueron trasladadas a albergues temporales: 32 se encuentran en el Estadio Hermanos Suárez y 10 en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Delfín Rodríguez, subdirector de la Defensa Civil, detalló este miércoles que se hicieron las coordinaciones de lugar junto a otras instituciones del Estado para que a esas personas albergadas no les falte nada.

Te puede interesar Melissa podría convertirse en huracán el jueves en su ruta hacia Haití y Jamaica

Además, como medida preventiva, fueron desplazadas a casas de familiares y amigos unas 55 personas de la zona de Sabaneta. En total entre albergados y desplazados suman 97 las personas movilizadas.

El COE mantiene la alerta y exhorta a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y desbordes de ríos.

La tormenta

Melissa se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h y se espera que siga reduciendo su movimiento de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y nor/noroeste en los días siguientes. Su centro se ubica a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Los vientos máximos sostenidos de Melissa están cerca de 85 km/h con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días y podría convertirse en huracán el jueves.

Las alertas

En la rueda de prensa de las 11:30 de la mañana de este miércoles, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, dijo que 25 provincias se mantienen bajo alerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-121455-pm-a7cc9473.jpeg Provincias en alerta. (COE)

Del total de provincias bajo alerta, nueve están en rojo, 13 en amarillo y 3 en verde.

Las provincias en alerta roja son:

Barahona

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

San José de Ocoa

San Juan

Azua

Peravia

Pedernales

En alerta amarilla están:

La Vega

La Romana

Hato Mayor

El Seibo

Samaná

San Pedro de Macorís

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

La Altagracia

Elías Piña

Monte Plata

Independencia

Bahoruco

En alerta verde están:

María Trinidad Sánchez

Santiago

Duarte