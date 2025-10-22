×
El COE eleva a 13 las provincias bajo alerta amarilla y mantiene ocho en roja por tormenta Melissa

En la provincia de San Juan, se han activado dos albergues para atender a 42 personas

    Expandir imagen
    El COE eleva a 13 las provincias bajo alerta amarilla y mantiene ocho en roja por tormenta Melissa
    Mapa de las provincias con alertas por la tormenta tropical Melissa: ocho en roja, 13 en amarilla y tres en verde. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que ocho provincias y el Distrito Nacional se mantienen en alerta roja, 13 en alerta amarilla y tres en alerta verde, debido a la tormenta tropical Melissa, cuyos efectos podrían provocar inundaciones repentinas rurales y urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. 

    Las provincias en alerta son: 

    • Roja: Barahona, San Juan, San Cristóbal, Azua, Peravia, Pedernales, San José de Ocoa, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
    • Amarilla: La Vega, San Pedro de Macorís, Elías Piña, La Romana, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Independencia, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco y Samaná.
    • Verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte. 

    En su boletín preliminar de las 11:20 de la mañana, el COE recomendó a la población no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto caudal de agua y abstenerse de acudir a balnearios, por la turbiedad y el volumen que mantienen las corrientes. 

    En la provincia de San Juan, se han activado dos albergues para atender a 42 personas, mientras las autoridades monitorean constantemente el desarrollo del fenómeno. 

    Condiciones Marítimas 

    El informe indica que en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. 

    En la Costa Atlántica y Caribeña las autoridades instruyeron a los organismos de protección civil a tomar todas las medidas preventivas, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca

    Localización de Melissa 

    Según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) emitido la mañana de este miércoles, la tormenta tropical Melissa se localiza a unos 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y se desplaza hacia el oeste/noroeste a 4 km/h.

    Se prevé un fortalecimiento gradual en los próximos días, con vientos sostenidos de 85 km/h y ráfagas superiores. 

    El amplio campo nuboso de Melissa seguirá generando precipitaciones fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, especialmente en localidades cercanas al litoral Caribeño, además de oleaje anormal en todas las costas dominicanas. 

