Tormenta Melissa

COE: Distrito Nacional y 24 provincias siguen en alerta por tormenta Melissa

Se espera que las lluvias se incrementen a partir de la madrugada del jueves

    COE: Distrito Nacional y 24 provincias siguen en alerta por tormenta Melissa
    Mapa con las localidades en alerta por la tormenta Melissa. (FUENTE EXTERNA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este miércoles que mantiene nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta roja debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa generando lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento y oleaje anormal parte del territorio nacional.

    Las demarcaciones en alerta roja son: Distrito Nacional, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia, donde se podrían producir inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

    • En estas provincias se mantiene la suspensión de las labores y la docencia.

    En alerta amarilla permanecen La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

    Mientras que en alerta verde están Santiago, María Trinidad Sánchez y Duarte.

    Piden a la población estar atenta

    En una rueda de prensa esta tarde que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y de protección civil.

    "La población debe permanecer en sus casas por un tema de seguridad"Juan Manuel Méndez, director del COE

    El COE recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables a no cruzar ríos ni cañadas con alto caudal y seguir las instrucciones de los organismos de socorro.

    La tormenta Melissa continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste, y se prevé que sus lluvias se incrementen sobre el país a partir de la madrugada de este jueves, según la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

