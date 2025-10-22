COE: Distrito Nacional y 24 provincias siguen en alerta por tormenta Melissa

Mapa con las localidades en alerta por la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este miércoles que mantiene nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta roja debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa generando lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento y oleaje anormal parte del territorio nacional.

Las demarcaciones en alerta roja son: Distrito Nacional, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia, donde se podrían producir inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En estas provincias se mantiene la suspensión de las labores y la docencia.

En alerta amarilla permanecen La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco .

Mientras que en alerta verde están Santiago, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Piden a la población estar atenta

En una rueda de prensa esta tarde que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y de protección civil.

"La población debe permanecer en sus casas por un tema de seguridad" Juan Manuel Méndez, director del COE “

El COE recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables a no cruzar ríos ni cañadas con alto caudal y seguir las instrucciones de los organismos de socorro.

La tormenta Melissa continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste, y se prevé que sus lluvias se incrementen sobre el país a partir de la madrugada de este jueves, según la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).