El jueves tampoco es laborable para el sector público en localidades en alerta roja por Melissa

El presidente Luis Abinader ofreció la información al finalizar una reunión con los organismos de socorro, en el Palacio Nacional, para dar seguimiento a la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader informó hoy que este jueves no es laborable para el sector público en las provincias bajo alerta roja ante el paso de la tormenta tropical Melissa por República Dominicana.

El mandatario hizo la especificación al finalizar una reunión con los organismos de socorro, en el Palacio Nacional, para dar seguimiento al fenómeno atmosférico.

Sobre el tema, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, dijo que las medidas sobre suspensión de labores y docencia, se revisarán nuevamente mañana.

Posteriormente, el Ministerio de Administración Pública (MAP) comunicó el aviso en sus redes sociales. Indicó que los titulares de entidades podrán establecer horarios especiales en casos necesarios para garantizar servicios esenciales.

El COE mantiene en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia.

En alerta amarilla se encuentran 13 y son La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Las tres en alerta verde son:

Santiago

María Trinidad Sánchez

Duarte

El director del COE, Juan Manuel Méndez, dijo que seguirán en sesión permanente por instrucciones del mandatario para salvaguardar vidas.

Sector privado

En la mañana de este miércoles, el Ministerio de Trabajo dispuso mediante la Resolución 10-2025 la suspensión de las labores en el sector privado a partir de la 1:00 de la tarde de este miércoles 22 de octubre hasta la conclusión del jueves 23.

La medida aplica solo para las provincias bajo alerta roja.

El Ministerio aclaró que las labores solo se suspenden parcialmente y que podrán operar con personal mínimo los establecimientos que brindan servicios esenciales, entre ellos:

Supermercados y colmados.

Clínicas y hospitales privados.

Estaciones de combustibles.

Empresas de transmisión y distribución eléctrica.

Empresas de telecomunicaciones.

Empresas de funcionamiento continuo (como plantas industriales o de energía).

Empresas de seguridad y vigilancia privada.

Farmacias

En todos los casos, el personal deberá limitarse al estrictamente necesario para mantener la atención a la población.