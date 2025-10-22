Tormenta Melissa provocará intensas lluvias en gran parte del país, advierte Indomet

A medida que la tormenta Melissa se desplace hacia el norte, sus campos nubosos se acercarán al país, provocando lluvias intensas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) emitió la noche del martes un boletín de advertencia por la tormenta tropical Melissa, la cual provocará lluvias intensas con ráfagas de vientos en gran parte del territorio nacional.

Según el informe del organismo, los amplios campos nubosos asociados al fenómeno estarán generando precipitaciones significativas, acompañadas de ráfagas de viento, conforme Melissa continúe su desplazamiento hacia el norte.

"A medida que Melissa se mueva al norte, nos llegarán los campos nubosos que provocarán lluvias intensas, principalmente hacia las provincias de la costa caribeña, donde se emitieron avisos de inundaciones", dijo Indomet en su más reciente boletín, emitido a las 11 de la noche.

A esa hora, la tormenta se encontraba a unos 520 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas superiores. "Se pronostica un fortalecimiento gradual en los próximos días", señaló el organismo.

Deterioro del oleaje

Indomet advirtió que el oleaje continuará deteriorándose con "olas anormales a los nueve pies y rompientes", por lo que se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto.

Mientras que los complejos turísticos deben tomar las medidas de precaución para proteger instalaciones próximas a las áreas costeras.

BOLETÍN INTERMEDIO DE ADVERTENCIA. NO. 3

TORMENTA TROPICAL MELISSA.

Santo Domingo Este, R. D. Martes 21 de octubre de 2025, a las 11:00 p. m.



SE ESPERAN FUERTES LLUVIAS SOBRE GRAN PARTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DEBIDO A LOS CAMPOS NUBOSOS ASOCIADOS A LA

TORMENTA TROPICAL... pic.twitter.com/CIQ8CxlaMj — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) October 22, 2025

Provincias en alerta

Debido a las lluvias que se esperan, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja al Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Peravia.

En alerta amarilla se encuentran 11 provincias: En amarilla están Independencia, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia

En verde hay cuatro: Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.