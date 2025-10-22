"La última vez perdí cama, comedor, todo", barrios vulnerables se preparan para lluvias de "Melissa"

Mientras las autoridades refuerzan la limpieza y recogen desperdicios en la ciudad, las comunidades más vulnerables ante la tormenta tropical Melissa permanecen en alerta y bajo preocupación por las posibles inundaciones que podrían provocar las lluvias anunciadas.

Desde primeras horas de la mañana, brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional trabajan en la recolección de basura y la limpieza de las principales avenidas, como Abraham Lincoln, Winston Churchill y el Malecón. Recogen restos de palmas caídas y escombros arrastrados por el viento y las lluvias de la tarde anterior.

En contraste, en sectores como La Ciénaga, Gualey y Villa Agrícola persisten cúmulos de desechos, basura de los locales y calles llenas de residuos, sobre todo en las zonas próximas al río Ozama.

Sectores vulnerables

En La Ciénaga, especialmente en los alrededores del río, los vecinos aseguran que la acumulación de basura y la falta de mantenimiento del sistema de drenaje convierten cada aguacero en una amenaza. Muchos deben abandonar sus viviendas o sacar sus pertenencias para evitar pérdidas por las inundaciones.

"Esta casa ya va por tres veces que se llena de agua. La última vez perdí cama, comedor, todo. Tuve que subir los trastes y durar casi una semana para que se secaran", contó Juan Bautista, residente del sector, quien afirmó que no han recibido visitas ni medidas preventivas de las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-10738-pm-c8a6464e.jpeg Residuos sin recoger en Los Guandules, puede afectar los desagües. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-10738-pm-3-f9eea864.jpeg Residuos sin recoger en Villa Agricola puede afectar los desagües. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

"Estamos esperando, como siempre, porque nadie ha venido a desalojar ni a revisar. Si vemos que se complica, sacamos lo más que podamos", agregó.

En Villa Agrícola, las calles siguen llenas de ramas, bolsas y desechos de vegetales. Los residentes denuncian que las aguas contaminadas se mezclan con el agua de uso diario.

"El agua de la llave sale igualita a la de la cloaca, ya está contaminada", comentó Regita Pérez, afectada por las acumulaciones de agua.

"Estamos deprimidos ya, porque esto es lo mismo cada vez que anuncian una tormenta. No nos hemos ido porque la casa es propia, pero esto no se aguanta más", puntualizó.

Mientras el Distrito Nacional se prepara ante las advertencias de lluvias más intensas, las familias de las zonas bajas esperan entre la incertidumbre y la costumbre, luchando por proteger lo poco que les queda.