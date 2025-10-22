Lluvias leves y nublados en provincias del Sur ante efectos de la tormenta Melissa

Niños caminan entre charcos formados por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Melissa en la provincia Azua. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

En las primeras horas de la mañana de este miércoles, se registraron lluvias leves en las provincias del Sur, debido a la tormenta tropical Melissa, según los reportes ofrecidos por los encargados de la Defensa Civil en las referidas demarcaciones.

Aunque el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta roja a las provincias Azua, Barahona y Pedernales, el clima se mantiene estable en la mayor parte del territorio, con cielos parcialmente nublados y precipitaciones leves.

Monitoreo constante

En Azua, el director provincial de la Defensa Civil, Sócrates Urraca, informó que las precipitaciones han sido mínimas y no se han reportado daños materiales.

"Las lluvias aquí han sido leves. No tenemos comunidades incomunicadas ni deslizamientos de tierra hasta este momento", indicó.

Urraca explicó que desde el anuncio del fenómeno se activó el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) en la gobernación provincial, con la participación de todas las instituciones del sistema.

Las acciones preventivas se concentraron en los distritos municipales de El Rosario y Los Negros, zonas más vulnerables y propensas a inundaciones, donde se realizaron perifoneos y orientaciones para preparar a la población ante posibles evacuaciones.

El director provincial de la Defensa Civil en la provincia Azua, Sócrates Urraca. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Barahona, Enriquillo e Independencia

El director regional Sur de la Defensa Civil, Carlos Confidente, comunicó que las provincias de Barahona, Bahoruco (Enriquillo) e Independencia mantienen una situación de calma y pocas lluvias, sin notificaciones de emergencias.

"Ha llovido esporádico, pero todo ha concurrido con normalidad. Enriquillo está tranquilo; Barahona e Independencia, hasta este momento", expresó.

El funcionario explicó que, conforme a la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, se activaron los comités de emergencia municipales y provinciales, coordinados por las gobernaciones y alcaldías.

"Estamos en fase de atención permanente y todos los equipos están atentos a cualquier posible cambio que pueda provocar la tormenta", añadió.

Familias en las provincias del Sur se preparan para las lluvias por la tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

San Juan, nublado y familias en albergue

En San Juan, el escenario se repite con un cielo nublado, pero con un factor diferente respecto a la evacuación preventiva de unas 35 personas de zonas vulnerables, informó la directora de la Defensa Civil en la provincia, Sandra Amaris.

De este grupo, 25 permanecen en el Centro Tecnológico del distrito municipal Sabaneta, donde residen familias que viven a orillas del afluente ubicado debajo de la presa de Sabaneta, mientras que 10 personas corresponden al sector Mesopotamia.

Pedernales vigilancia activa

En Pedernales, el cielo permanecía nublado, sin registrar daños en las comunidades, según el informe regional de su director, Fernelys Dotel.

"No tenemos ninguna comunidad incomunicada ni personas albergadas. Estamos a la espera del desarrollo del fenómeno, pero mantenemos la alerta", informó Dotel.

Indicó que durante la madrugada cayó una llovizna ligera, pero desde entonces no ha vuelto a llover.

