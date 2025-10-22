La tormenta Melissa pone a prueba los modelos meteorológicos con su movimiento "errático"

La tormenta tropical Melissa se está moviendo muy lentamente hacia el oeste. Bajó de cuatro a dos kilómetros por hora, informó la noche de este miércoles la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

Señaló que los vientos máximos sostenidos se mantienen en 85 kilómetros por hora, y que se espera un avance lento con un giro gradual al noroeste o nor-noroeste.

Mientras, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) indicó que Melissa emprendió un breve desplazamiento hacia el oeste cuando su centro quedó expuesto, pero ahora parece retomar un movimiento muy lento hacia el oeste-noroeste.

Los modelos ofrecen varios escenarios

Los modelos GFS y HWRF (modelos usados en Estados Unidos) proyectan que Melissa se tornará más profunda y alineada verticalmente, lo que la haría girar hacia el norte o noreste, influenciada por una vaguada de nivel superior sobre las Bahamas.

En cambio, el modelo ECMWF (modelo europeo) estima que, si la tormenta permanece más superficial y desalineada, mantendría un movimiento hacia el noroeste o norte-noroeste.

Acumulados de lluvia

Ayer, Ceballos dijo que, de acuerdo con los modelos meteorológicos, se proyectan importantes acumulados de lluvia en los próximos días.

El modelo europeo estima hasta 165 milímetros para el Distrito Nacional, 205 milímetros para San Cristóbal y hasta 300 milímetros en la zona suroeste del país.

Por su parte, el modelo americano, anticipa acumulados de hasta 400 milímetros o más en las regiones sur y suroeste.

Durante una rueda de prensa hoy en el Palacio Nacional, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que ambos modelos, el europeo y el americano, coincidían en que las precipitaciones comenzarán en la madrugada del jueves y se extenderían durante todo el día, con probabilidad de continuar hasta el viernes.

Méndez también apuntó que este fenómeno atmosférico ha sido "bastante errático" y su peculiar movimiento ha incrementado la incertidumbre tanto entre las autoridades como en la población.

Comportamiento incierto

Las dificultades para determinar el comportamiento de Melissa también fueron reseñadas por el meteorólogo John Morales, quien explicó en su cuenta de X que el conjunto del GFS americano contempla por primera vez la posibilidad de que Melissa se desplace hacia el oeste, mientras que el ECMWF europeo proyectaba un giro al noreste.

Además, el modelo de inteligencia artificial DeepMind de Google muestra ambas posibilidades, pero advirtió sobre un escenario preocupante, el estancamiento de Melissa al sur de Haití, lo que podría generar lluvias persistentes sobre el sur y suroeste de República Dominicana durante varios días.