Tormenta Melissa: se esperan lluvias la madrugada del jueves y durante el día

Se esperan más de 300 milímetros de lluvia por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió la tarde de este miércoles a la población que la tormenta tropical Melissa arrojará la madrugada del jueves y durante el día la mayor cantidad de lluvias sobre las áreas de su incidencia en el país.

Detalló que los informes meteorológicos que tienen, indican que "las precipitaciones pueden ocurrir en la madrugada del jueves y durante todo el día, y con probabilidad de que todavía el viernes se mantenga incidiendo en nuestra área de pronóstico".

El funcionario instó a la población que reside en las provincias que están en alerta roja a "quedarse en sus casas por razones de seguridad".

En alerta roja fueron colocadas el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Peravia.

"La milimetría que todavía viene asociada a ese evento podría sobrepasar hasta los 300 milímetros de lluvia", reiteró el funcionario durante una rueda de prensa que el Gobierno ofreció en el Palacio Nacional para informar a la población todo lo relativo al seguimiento a la tormenta Melissa.

"Lo que nos sigue preocupando son los acumulados de lluvia que el sistema va a estar dejando, sobre todo hacia el litoral caribeño, como hemos dicho en varias ocasiones", puntualizó Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader; ministros y los titulares de los organismos de socorro y otras entidades públicas.

"Para preservar vidas"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/juan-manuel-mendez-61f4d8b3.jpg El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director del COE, Juan Manuel Méndez García, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en la rueda de prensa de este miércoles en el Palacio Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

En la rueda de prensa, Méndez informó que las medidas tomadas por el Ejecutivo de suspender la docencia este miércoles y mañana jueves y paralizar las labores en el sector público y privado se tomaron "en aras de preservar vidas", y que por la misma razón, se mantenían y serían revisadas luego por el presidente Luis Abinader.

Destacó, también, que la tormenta tropical Melissa mantiene un comportamiento "muy errático" y que había bajado su nivel de traslación a cuatro kilómetros por hora, "lo cual mantiene una incertidumbre en los organismos que manejamos estos temas".

"Ya ambos modelos, tanto el europeo como el GFS americano, se han acoplado y continúan señalando que las precipitaciones pueden ocurrir en la madrugada del jueves y durante todo el día" Juan Manuel Méndez Director del COE “