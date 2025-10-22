¿Qué significa que la tormenta Melissa sea estacionaria y cuál es el riesgo para RD?

Tanto el presidente Luis Abinader como la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reiteraron este miércoles que la tormenta tropical Melissa se mantiene estacionaria sobre el país.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario aseguró que las autoridades "están en sesión permanente" ante el comportamiento del sistema, el cual definió como "errático".

"Es una tormenta muy errática, con una velocidad de traslación de apenas 4 kilómetros por hora, casi estática, casi estacionaria. Queremos mantener mucha precaución porque nuestra finalidad es salvar vidas y propiedades; por eso estamos aplicando las mismas medidas que proyectamos ayer", indicó Abinader.

"Y lo que nos sigue preocupando son los acumulados de lluvias que el sistema puede, va a estar dejando, sobre todo hacia lo que es el litoral caribeño, como hemos dicho en varias ocasiones" Gloria Ceballos Directora del Indomet “

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que el hecho de que Melissa permanezca estacionaria significa que el sistema no presenta un desplazamiento rápido, lo que aumenta ciertos riesgos y citó el "acumulado de lluvias".

"El hecho de que la tormenta, ayer lo decíamos, que se iba a tornar casi estacionaria, o sea que iba a estar alrededor de 48 horas reorganizándose, entonces el riesgo para nosotros, siempre también los hemos planteado, son los acumulados de lluvia que se pueden presentar ya cuando ella se acerque más a la península de Haití", detalló durante la rueda de prensa.

Lo que favorece a RD

Ahora bien, dijo que, por el momento, favorece al país que se está desplazando hacia el noroeste; es decir, en vez de dirigirse directamente al norte, se está moviendo hacia el oeste-noroeste "muy lentamente".

Sostuvo que en unas 48 horas, tomará un rumbo más hacia el noroeste, lo que significa que estaría alejándose del territorio nacional.

Ceballos indicó que la lentitud en el desplazamiento favorecerá la organización del sistema, lo que podría derivar en un fortalecimiento que lo lleve a alcanzar la categoría de huracán en los próximos días.

No obstante, resaltó que el principal riesgo para el país son los acumulados de lluvia que pueden producirse cuando el fenómeno se acerque más a la península de Haití.

