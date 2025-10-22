La tormenta tropical Melissa se mueve ahora a solo dos kilómetros por hora

Más temprano, el Gobierno anunció que las medidas precautorias tomadas ante el paso de Melissa se mantienen, con el objetivo de "preservar vidas y propiedades". ( FUENTE EXTERNA )

La tormenta tropical Melissa, que se mantiene prácticamente estacionaria sobre el mar Caribe, ahora avanza a una velocidad más lenta, específicamente a dos kilómetros por hora.

Así lo informó la noche de este miércoles la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

A través de su cuenta en X, Ceballos indicó que el fenómeno atmosférico seguirá avanzando lentamente y dará un giro gradual al noroeste o nor-noroeste.

Melissa moviéndose muy lentamente hacia el oeste a 2 kph; se pronostica un avance lento y un giro gradual al noroeste o nor-noroeste. Los vientos máximos sostenidos se mantienen en 85 kph. pic.twitter.com/bcDRjihPqY — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) October 23, 2025

Las autoridades han explicado que un movimiento más lento se traduciría en la posibilidad de más acumulados de lluvia. Para el país, en el peor escenario, se han proyectado hasta 300 milímetros de lluvia.

La titular de Indomet especificó que Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Aunque durante este miércoles la tormenta se trasladó un poco al oeste, alejándose unos 40 kilómetros de Puerto Príncipe, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) continúa las alertas y advierte que durante la madrugada del jueves y el día se registrarían lluvias mayores a las de hoy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/tormenta-melissa-trayectoria-89fd3896.png

Medidas tomadas por el Gobierno

Más temprano, el Gobierno anunció que las medidas precautorias tomadas ante el paso de Melissa se mantienen, con el objetivo de "preservar vidas y propiedades".

Estas medidas incluyen la suspensión de labores administrativas y docentes desde la 1:00 de la tarde de hoy y durante todo el jueves, tanto en el sector público como privado, en el Distrito Nacional y las provincias que están en alerta roja.

Estas son Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Peravia.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader y los organismos de socorro, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió que hay que ser cuidadosos debido al comportamiento "muy errático" de la tormenta, que prácticamente está estacionada sobre el país.

El director del COE también se refirió al tránsito vehicular, señalando que en las provincias en alerta solo pueden circular vehículos que transporten medicamentos, combustibles y alimentos perecederos.

Además, indicó que los supermercados podrán permanecer abiertos al público hasta las 10:00 de la noche.

"Están exceptuados con relación al cierre que mantenemos. No sé si hay otra medida que se me escape, pero básicamente es la apertura que tiene el Gobierno central con relación a esto. Hablaba de los medicamentos, el combustible y alimentos perecederos. Los supermercados estarán abiertos hasta las diez de la noche para toda la población", precisó.

En alerta amarilla se encuentran 13 provincias: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están Santiago, María Trinidad Sánchez y Duarte.