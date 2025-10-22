Lluvias de la tormenta Melissa dejan sin agua a más de 340 mil viviendas y negocios

Ciudadanos caminan por calles tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han dejado inundaciones urbanas, viviendas afectadas, personas atrapadas y más de 340 mil usuarios sin servicio de agua potable, según reportes oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y la Defensa Civil y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Uno de los incidentes ocurrió en la provincia Monseñor Nouel, donde un deslizamiento de tierra en la mina Cerro de Maimón, de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), dejó 82 personas atrapadas. Las autoridades confirmaron que todas fueron rescatadas, sin que se registraran heridos. El área continúa siendo estabilizada por equipos técnicos para prevenir nuevos derrumbes.

En la provincia María Trinidad Sánchez, las lluvias causaron inundaciones urbanas en el sector Villa Isa, del municipio de Nagua.

En el Distrito Nacional, se reportó el desbordamiento de la cañada Aguacate, lo que dejó al menos tres viviendas anegadas, según el informe de la Defensa Civil.

Además, el Inapa informó que 24 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a unos 346,401 usuarios en distintas provincias del país.

COE mantiene alerta roja en nueve provincias

Ante el pronóstico de las lluvias, el COE informó que mantiene nueve provincias en alerta roja, 11 en alerta amarilla y cuatro en verde, debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta roja son:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla se encuentran: Independencia, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia. Mientras que en verde figuran: Bahoruco, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Ante los efectos de la tormenta, el Consejo Nacional de prevención, Mitigación y Respuesta, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la suspensión de docencia en las provincias en alerta roja, durante el miércoles y jueves.

Además de la suspensión laboral desde mañana miércoles a partir de las 1:00 de la tarde tanto para el sector público como privado.

Tormenta bajo vigilancia

Según el boletín más reciente del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), la tormenta tropical Melissa, la número 13 de esta temporada, se localiza a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), moviéndose hacia el oeste/noroeste a 11 kilómetros por hora Se espera que reduzca su velocidad en las próximas horas y comience un giro gradual hacia el noroeste y luego al nor/noroeste.