El Indomet advierte suelos ya saturados aumentan el riesgo de deslizamientos este jueves

Vista de las inundaciones en un tramo de la avenida Defilló, producto de las lluvias generadas por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La tormenta tropical Melissa continuará generando fuertes lluvias, ráfagas de viento y posibles deslizamientos de tierra en gran parte del país durante las próximas 48 horas, debido a su movimiento lento y a la gran cantidad de humedad que transporta, advirtió la mañana de este jueves el meteorólogo Wagner Rivera, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Rivera explicó que el sistema se desplaza hacia el noroeste a siete kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y se encuentra a unos 345 kilómetros al sureste de Jamaica y 440 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití.

"El sistema sigue siendo una tormenta tropical con mucha humedad y nubosidad compacta. Está absorbiendo gran energía del mar Caribe, cuyas aguas están sobre los 30 grados Celsius. Esa temperatura marina le facilita fortalecerse", señaló el meteorólogo durante una transmisión del programa Expreso Matutino.

Vaguada frena su avance

Rivera indicó que una vaguada atmosférica está influyendo en el desplazamiento de Melissa, lo que ha provocado su lentitud y una expansión de su campo nuboso sobre el territorio dominicano.

"Esa vaguada está frenando su avance y, dependiendo de cómo evolucione, podría alterar la trayectoria prevista. Si se mantiene activa, Melissa seguirá influenciando directamente sobre el país con lluvias persistentes. Si se debilita, podría continuar su movimiento hacia el oeste", explicó.

El especialista advirtió que las bandas nubosas del sistema seguirán llegando al territorio nacional durante todo el jueves y viernes, provocando aguaceros intermitentes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

"Las lluvias no serán continuas, pero sí frecuentes. Habrá momentos de pausa, cielos nublados, y luego volverán los aguaceros fuertes. Esas bandas nubosas van llegando de manera sucesiva y mantienen la atmósfera saturada", detalló.

Pronóstico de lluvias

Según el Indomet, desde el martes se han registrado 82 milímetros de lluvia en sectores del Distrito Nacional, y se espera que los acumulados aumenten considerablemente en los próximos días.

"Para las próximas 48 horas se prevén acumulados de entre 125 y 200 milímetros, y hasta 250 milímetros en algunos puntos específicos, sobre todo en el suroeste y el litoral sur del país", indicó Rivera.

Las provincias más afectadas por las lluvias serían Barahona, Pedernales, Azua, Peravia y San Cristóbal, así como sectores de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, El Seibo y Hato Mayor.

Rivera insistió en que los suelos ya se encuentran saturados por las lluvias de los últimos días, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y cañadas, y agrava el peligro de inundaciones urbanas y rurales.

Recomendaciones a la población

El meteorólogo pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales y no difundir informaciones falsas o no verificadas.

"Recomendamos precaución a todos los dominicanos y turistas. No se dejen llevar por publicaciones en redes sociales. Busquen siempre la información en las fuentes oficiales, como el Indomet y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)", enfatizó.

Asimismo, recordó que el organismo actualiza de forma constante los reportes meteorológicos a través del portal www.indomet.gob.do y de las redes sociales institucionales.