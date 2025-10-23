VIDEO | Rueda de prensa del COE para actualizar sobre trayecto y efectos de la tormenta Melissa
La tormenta continúa provocando lluvias, inundaciones en diversas partes del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrece la mañana de este jueves una rueda de prensa para informar a la población sobre las provincias que se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias y los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa.
La tormenta continúa provocando lluvias, inundaciones urbanas y caídas de árboles en diversas partes del país.
Melissa se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.
Actualmente, la tormenta se localiza a unos 345 kilómetros al sureste de Jamaica y a 440 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se fortalece y podría convertirse en un huracán mayor hacia este fin de semana o principios de la próxima semana, afectando también a Puerto Rico, Haití, Jamaica y Cuba.