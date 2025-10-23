El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofrece la mañana de este jueves una rueda de prensa para informar a la población sobre las provincias que se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias y los daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa.

La tormenta continúa provocando lluvias, inundaciones urbanas y caídas de árboles en diversas partes del país.

Melissa se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora.

Actualmente, la tormenta se localiza a unos 345 kilómetros al sureste de Jamaica y a 440 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se fortalece y podría convertirse en un huracán mayor hacia este fin de semana o principios de la próxima semana, afectando también a Puerto Rico, Haití, Jamaica y Cuba.