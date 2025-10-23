Sigue suspendida la extracción en túnel de la mina Cerro de Maimón tras deslizamiento de tierra

El Ministerio de Energía y Minas informó que las labores de investigación técnica continúan a cargo de especialistas de esa institución, junto a la Dirección General de Minería (DGM) y representantes de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom). ( ANEUDY TAVÁREZ )

Permanece suspendida la extracción de material en el túnel afectado por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado martes 21 de octubre en la mina Cerro de Maimón, provincia Monseñor Nouel, incidente que mantuvo aislados a 82 trabajadores durante varias horas.

El Ministerio de Energía y Minas informó que las labores de investigación técnica continúan a cargo de especialistas de esa institución, junto a la Dirección General de Minería (DGM) y representantes de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), cuya empresa opera el yacimiento.

De acuerdo con los reportes preliminares, el colapso se produjo en una de las galerías subterráneas del yacimiento, mientras los obreros realizaban sus labores cotidianas. Tras el incidente, las operaciones fueron suspendidas de manera preventiva y se activaron los protocolos de emergencia, logrando rescatar con vida a todos los trabajadores.

Mientras se mantiene clausurado el espacio afectado, las operaciones generales de la empresa no han sido suspendidas.

Actualmente, Cormidom ejecuta trabajos de mantenimiento y fortalecimiento estructural en la zona subterránea, como parte de las acciones preventivas y de control establecidas en los protocolos de seguridad minera.

Investigación

El proceso de investigación inició ayer miércoles con una inspección técnica en el área del desprendimiento, donde los equipos especializados evaluaron las condiciones del terreno y las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la estabilidad de la estructura.

"El proceso de investigación sobre la causa raíz está en curso. Una vez concluya, se emitirá un reporte completo que permitirá establecer con precisión las circunstancias del hecho y las acciones correctivas correspondientes", explicó el Ministerio de Energía y Minas.

La institución destacó la disposición de Cormidom de cooperar plenamente con las autoridades y aseguró que mantiene un seguimiento continuo a las medidas de reducción de riesgos implementadas por la minera.

El Ministerio reiteró su compromiso con la seguridad minera y con la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos que garantizan la protección del personal y la continuidad responsable de las operaciones mineras en el país.