La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un potente huracán

Ciudadanos transitando por un calle inundada tras las lluvias registradas en el país por la tormenta tropical Melissa. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente sobre el mar Caribe y podría transformarse en un huracán de gran intensidad cuando se ubique al sur de Jamaica durante el fin de semana, según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 8:00 de la mañana de este jueves, el centro del sistema fue localizado cerca de la latitud 15.5 norte y longitud 74.9 oeste, a unos 345 kilómetros al sureste de Kingston y 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se mueve hacia el noroeste a siete kilómetros por hora.

El NHC advierte que Melissa mostrará un fortalecimiento significativo a partir del viernes y se espera que alcance categoría de huracán mientras se aproxima al suroeste de Haití y Jamaica.

Alerta de huracán en Jamaica y Haití

El gobierno de Jamaica emitió una alerta de huracán para toda la isla y elevó la anterior advertencia de tormenta tropical a aviso.

También se encuentra bajo alerta el suroeste de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/melissa-bf7f905d.png Imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes (CNH), donde se observa la trayectoria de la tormenta tropical Melissa. (FUENTE EXTERNA)

Estas medidas implican que las condiciones de huracán podrían presentarse en un plazo de 48 horas, y que los vientos de tormenta tropical se sentirán incluso antes, dificultando las labores de preparación.

El NHC exhortó a las poblaciones de Haití, República Dominicana y Cuba a seguir de cerca la evolución del sistema, ya que los efectos de lluvia y oleaje se extienden más allá del cono de trayectoria previsto.

Lluvias e inundaciones

Melissa provocará acumulados de entre 125 y 250 milímetros de lluvia (5 a 10 pulgadas) en el sur de República Dominicana, el sur de Haití y el oriente de Jamaica hasta el domingo, con totales superiores en áreas puntuales.

En el norte de ambos países y en el occidente jamaiquino, se esperan entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas).

El NHC advierte que estas lluvias podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Condiciones del mar

Los oleajes generados por Melissa afectarán durante varios días las costas de Haití, Jamaica y el este de Cuba, con alto riesgo de corrientes de resaca.

Las autoridades marítimas recomiendan mantener las embarcaciones menores en puerto.