Indomet: lluvias continuarán esta noche en el Gran Santo Domingo por tormenta Melissa

El COE informó que las lluvias segurián hasta el sábado. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las lluvias que se registran este jueves en el Gran Santo Domingo continuarán durante la noche, debido a la incidencia de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

La información fue ofrecida por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) a través de su cuenta en X, donde compartió una imagen satelital que muestra el campo nuboso asociado al fenómeno, el cual afecta distintas localidades que permanecen en alerta.

"Dichas precipitaciones seguirán presentándose durante el resto de la tarde y la noche", indicó la institución.

A través de la imagen del satélite meteorológico, observamos como nubes generadoras de aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, están afectando diferentes localidades del Gran Santo Domingo, entre otras provincias bajo los niveles de alerta y aviso... pic.twitter.com/yASztgVG2q — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) October 23, 2025

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines meteorológicos y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante posibles inundaciones urbanas o crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Lluvias seguirán hasta el fin de semana

Más temprano, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) advirtió que las lluvias asociada al f enómeno atmosférico continuarán afectando gran parte del territorio dominicano hasta el sábado.

"Es importante que la población en alto riesgo, tanto en las provincias bajo alerta como en el resto del país, esté muy pendiente de la evolución de este evento, porque las proyecciones que tenemos son de muchas precipitaciones esta tarde, mañana y probablemente hasta el sábado", manifestó Juan Manuel Méndez, director del COE.

Riesgo de inundaciones y oleaje peligroso

El COE y el Indomet advirtieron que las precipitaciones podrían causar inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Además, el oleaje seguirá peligroso en la costa sur y el Caribe oriental, por lo que se recomienda suspender las actividades acuáticas y de pesca.