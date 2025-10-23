Calles despejadas y vigilancia preventiva ante lluvias en Santo Domingo Norte

El río Ozama, en Santo Domingo Norte, permanece dentro de su cauce pese a las lluvias provocadas por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE )

Durante un recorrido por el municipio de Santo Domingo Norte, Diario Libre pudo observar que las calles permanecen en buen estado, con pocos charcos y un tránsito vehicular que ha ido aumentando con el paso de las horas.

Algunos comercios continúan abiertos, mientras que las viviendas ubicadas a orillas del río se mantienen en alerta ante las lluvias, aunque sus ocupantes permanecen aún en sus hogares.

En la zona se encontraba Pedro Morel, director de Ornato y Parque del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, quien ofreció detalles sobre las labores preventivas realizadas.

"Gracias a Dios, en este municipio no tenemos muchos problemas con la acumulación de agua", dijo Morel.

"Sabemos que octubre es un mes de alta pluviometría, por lo que, junto a la Dirección de Obras Públicas Municipales, iniciamos con anticipación el proceso de limpieza y destape de los invernales. Por eso pueden ver que el agua llega y se va rápidamente", explicó.

Labores preventivas

El funcionario también informó que se ha asignado una unidad de poda que trabaja en conjunto con la Defensa Civil para eliminar ramas y árboles que obstaculicen el flujo del agua.

"Estamos recorriendo todo el municipio y, hasta ahora, todo marcha perfectamente", finalizó.

Por su parte, comunitarios del sector Villa Palma aseguraron que la situación ha mejorado considerablemente.

"Estamos a la espera de que el río crezca, pero las lluvias están lentas. Hace un año que el agua no sube hasta aquí arriba", expresó Carlos Manuel, residente de la zona.

Te puede interesar La tormenta Melissa se reorganiza y podría convertirse en huracán el fin de semana