San Cristóbal sin daños mayores por las lluvias, pero continúa bajo alerta roja

Gobernadora y director de la Defensa Civil de San Cristóbal no habla sobre el paso de la tormenta Melissa en la provincia. ( DANIA ACEVEDO )

Una de las medidas que más ha ayudado a la provincia de San Cristóbal ante el paso de la tormenta Melissa es la limpieza de los imbornales y las alcantarillas.

Así lo expresó la gobernadora Pura Casilla, quien aseguró que, aunque pasó la noche lloviendo en gran parte de la localidad no se han reportado daños.

Resaltó que zonas como Palenque y Villa Altagracia son donde más lluvias se han registrado. Además, explicó que en San Gregorio de Nigua "cayó un agua importante, pero no hubo ninguna situación".

"En la mañana hicimos un recorrido por la provincia y gracias a Dios todo está bajo control", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-115619-am-4759da7f.jpeg

El informe de las 7:00 de la mañana del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informa sobre un deslizamiento de tierra que dañó una vivienda, lo que obligó al traslado de dos adultos mayores.

Sobre la situación, Casilla explicó que el hecho ocurrió en la calle Mella, en el municipio Villa Altagracia. Asimismo, dijo que las personas afectadas se encuentran fuera de peligro en casas de familiares.

El director de la Defensa Civil de la provincia, José Luis Cabrera, explicó que los suelos están saturados.

Tanto las autoridades como los residentes en varios sectores de la provincia permanecen atentos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-115618-am-391eb6f5.jpeg

El municipio Haina

Sandro de la Cruz, director municipal de la defensa civil en el municipio Haina, informó que hasta el momento no hay personas desplazadas ni albergadas.

"Ya por la cantidad de agua que ha caído puede haber algunas inundaciones en algunas zonas. En los barrios Vietnam, Bella Vista y el 17 han cogido un poco de agua, por el tema de las pendientes en las carreteras", explicó.

En tanto indicó que las autoridades de las zonas El Carril y Quita Sueño no han tenido ninguna situación. Sin embargo, realizaron un sondeo por el río Haina para saber cómo se encuentra el caudal del mismo.

Un equipo de Diario Libre se trasladó al barrio Bella Vista, donde, aunque el nivel del agua es actualmente nulo, algunas viviendas han resultado parcialmente afectadas.

A propósito, la ciudadana María Luisa López aseguró que la ha pasado mal. A pesar de tener tres años viviendo en el sector, ha sufrido varias inundaciones debido a las fuertes lluvias. "La gente tira mucha basura y se llena la casa de agua", lamentó.

Aunque no ha perdido ningún electrodoméstico, contó que algunas de sus prendas de vestir se han mojado y que mantiene su hogar siempre recogido para evitar mayores daños.

En la playa Gringo, de dicho municipio, se observa un fuerte oleaje. Sin embargo, en el lugar permanecen algunas personas que desafían las restricciones emitidas por las autoridades, acercándose a la orilla.