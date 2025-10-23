En Nizao hay pocas lluvias, pero se mantienen alertas por ríos y cañadas cercanas

Cañada en el municipio de Nizao, provincia Peravia, donde los comunitarios permanecen antentos por la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En el municipio Nizao, provincia Peravia, se han registrado lluvias esporádicas hasta el mediodía de este jueves, pero los comunitarios se mantienen alerta por la cercanía del río Nizao y varias cañadas que confluyen en la localidad.

Alberto Heredia, que reside en Nizao desde hace más de 30 años, narró que desde que se activaron las alertas, los munícipes se han mantenido vigilantes ante posibles complicaciones atmosféricas.

Heredia contó que, desde ayer miércoles hasta el mediodía de hoy jueves, las lluvias no han sido intensas en Nizao. El ambiente que predomina es de aguaceros dispersos y no tan prolongados, algunos truenos en la noche y un cielo nublado.

Más allá de las lluvias ocasionales, en Nizao no ha ocurrido ninguna novedad meteorológica que asuste a los residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-125108-pm-1-ae4138e2.jpeg Las lluvias por la tormenta tropical Melissa dejaron calles mojadas en el municipio Nizao, provincia Peravia. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Aunque Heredia dijo que muchos comunitarios viven cerca del río Nizao, el afluente, hasta el mediodía de este jueves, no ha dado señales de desbordamiento ni de peligro.

La Alcaldía limpió

Una situación imperante en Nizao es que muchos habitantes de la comunidad viven muy cerca de cañadas que, en fenómenos como la tormenta Melissa, se desbordan e inundan hogares completos.

Al respecto, el alcalde de Nizao, Iván Reyes, informó que hasta el momento el municipio no ha registrado daños por el paso de la tormenta tropical Melissa, gracias a las labores preventivas que el ayuntamiento y los organismos de socorro han mantenido durante los últimos días.

"Gracias a Dios, por lo menos no hemos tenido situaciones todavía aquí en el municipio, donde el agua ha estado lloviendo pero de forma pausada y un poco lenta", expresó Reyes, al destacar que las lluvias se han mantenido intermitentes desde la madrugada.

El alcalde explicó que, desde hace tres días, el cabildo inició operativos de limpieza de cañadas y zonas que conducen al río, además de jornadas de orientación en los sectores más vulnerables.

Reyes señaló que el ayuntamiento permanece en sesión permanente y trabaja de forma coordinada con la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Gobernación de Peravia, así como con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Desde que se enteraron del paso de Melissa, Reyes contó que las autoridades limpiaron toda la zona, aún sin lluvias copiosas, para garantizar que no ocurran inundaciones que, como dijo, se pueden prevenir.

Nizao pertenece a la provincia Peravia, una localidad que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene en alerta roja por posibles inundaciones, aguaceros y ráfagas de viento.